قيادي بحركة فتح: الدور المصري والأردني حيوي في كبح جماح التمدد الإسرائيلي

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن الدورين المصري والأردني يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة مشاريع التمدد الإسرائيلي ومخططات تغيير الواقع الديمغرافي والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال صافي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر والأردن تتحملان مسؤولية تاريخية بحكم الجغرافيا والتاريخ والروابط السياسية، مشددًا على أن تحركات القاهرة وعمّان خلال المرحلة الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في فرملة الاندفاع الإسرائيلي نحو تصعيد العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن مصر تمثل الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية، وصاحبة الدور الفاعل في كافة ملفات المصالحة ووقف إطلاق النار، كما أنها الجهة الأكثر تأثيرًا في إدارة المشهد الإنساني داخل قطاع غزة، خاصةً في ظل إغلاق معظم المعابر الأخرى.

وأضاف صافي أن الأردن، من جانبه، يعد الحارس الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وله موقف واضح وصلب في مواجهة محاولات تهويد المدينة وتغيير معالمها، وهو ما يتطلب، حسب قوله، مزيدًا من الدعم العربي والإقليمي لتعزيز الموقفين المصري والأردني في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح أن إسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض عبر التهجير والتجويع وتوسيع الاستيطان، وبالتالي فإن وجود موقف عربي موحد تقوده مصر والأردن بات ضرورة استراتيجية لكبح جماح هذا التمدد، وإجبار الاحتلال على التراجع عن سياساته الأحادية العدوانية.

واختتم صافي تصريحه بالتأكيد على أن التنسيق الفلسطيني مع مصر والأردن لا بد أن يتعزز بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وحدة الموقف العربي هي السبيل الوحيد لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية أمن واستقرار المنطقة ككل.

