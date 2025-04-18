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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل ماسكات البشرة في الصيف

البشرة
البشرة
ريهام قدري

تحتاج البشرة في الصيف الي عناية فائقة ومختلفة عن باقي فصول السنة  حيث ةن درجات الحرارة المرتفعة تجعلها جافة، بينما الرطوبة المستمرة قد تجعلها دهنية بشكل مفرط، مما يسبب ظهور حب الشباب بشكل متكرر .

أحيانًا، تحتاج بشرتكِ فقط إلى استراحة، وهنا يأتي دور أقنعة الوجه.

مع تنوع أقنعة الوجه المتوفرة في الأسواق، من السهل أن نرتبك بشأن الأنسب.

 تتوفر أقنعة الوجه بأشكال متعددة: أقنعة ورقية، وأقنعة تثبيت، وأقنعة كريمية، وحتى أقنعة منزلية الصنع.

نشرت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة راشمي شيتي على موقع إنستجرام صور أقنعة الوجه الفعالة هذا الصيف.

الأقنعة الكريمية الباردة أم الأقنعة الورقية الزبدية؟ 

يبدو أن القديم لا يزال ذهبًا، فقد أوصى طبيب الجلدية بقناع مناسب للبشرة .

قالت: "أفضل ما يمكن استخدامه في الصيف لمعظم أنواع البشرة هو قناع التثبيت، مثل مولتاني ميتى القديم الجيد أو فولرز إيرث، أو معجون خشب الصندل أو أي شيء يأتي من صندوق مُجهز جيدًا يمكنك وضعه، والذي يجف في بعض الوقت، مما يعني أنه يجف على وجهك بعد فترة من الوقت ثم يمكنك رشه ببعض الماء البارد وإزالته".

فوائد أقنعة الوجه 

 

تُعالج أقنعة الوجه جميع مشاكل البشرة الرئيسية خلال فصل الصيف. وبينما تُحاول البشرة التكيف مع الظروف البيئية القاسية، من حرارة المراحيض إلى أشعة الشمس الحارقة، تُوفر هذه الأقنعة استراحةً ضرورية.

الصيف أقنعة الوجه مشاكل البشرة

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