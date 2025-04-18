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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السبب الحقيقي لسرطان الأطفال.. 4 أشياء يجب على كل والد معرفتها

السرطان
السرطان
ريهام قدري

رغم أن معظم أنواع السرطان لدى الأطفال لا تنتقل وراثيًا بشكل مباشر، إلا أن الأبحاث الحديثة سلّطت الضوء على دور العوامل الوراثية في تطور السرطان لدى المرضى الصغار.

فهم العوامل الوراثية المسببة لسرطان الأطفال يُساعد الآباء على اتخاذ قرارات مدروسة وتوفير أفضل رعاية ممكنة لأطفالهم. تابعوا القراءة لنستكشف دور العوامل الوراثية في سرطان الأطفال، وكيف تُساهم الطفرات الجينية في تطوره، وما ينبغي على كل والد معرفته.

ما هو سرطان الأطفال؟

في مقابلة مع إتش تي لايف ستايل، أجاب الدكتور انتظار مهدي، المدير ورئيس قسم الأورام لدى الأطفال وزراعة نخاع العظام في مركز إتش سي جي للسرطان في بنغالورو: "يشير سرطان الأطفال إلى أنواع السرطان التي تصيب الأطفال والمراهقين، عادةً دون سن 18 عامًا. في حين أن السرطان أكثر شيوعًا لدى البالغين، إلا أن سرطانات الأطفال، على الرغم من ندرتها، يمكن أن تكون مدمرة بنفس القدر".

"تشمل الأنواع الشائعة من سرطان الأطفال سرطان الدم، والليمفوما، وأورام الدماغ، وورم الخلايا البدائية العصبية، وورم ويلمز، وأورام العظام. وعلى عكس سرطانات البالغين، التي غالبًا ما ترتبط بعوامل بيئية أو خيارات نمط حياة، فإن سرطانات الأطفال تميل إلى أن يكون لها أسباب مختلفة، وقد تشمل أحيانًا عوامل وراثية".

الرابط الجيني لسرطان الأطفال

تلعب الوراثة دورًا هامًا في تطور السرطان. وكشفت الدكتورة انتظار مهدي: "عند الأطفال، يمكن لبعض الطفرات الجينية أو الحالات الوراثية أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. في معظم الحالات، لا تنتقل هذه السرطانات مباشرةً من الوالدين إلى الأبناء، بل تنشأ من طفرات جينية تلقائية. ومع ذلك، يرث بعض الأطفال طفرات جينية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان".

"الطفرات الجينية هي تغيرات في تسلسل الحمض النووي، مما قد يُعطل الوظيفة الطبيعية للخلية. قد تؤثر هذه الطفرات على الجينات التي تتحكم في نمو الخلايا، أو تُصلح الحمض النووي التالف، أو تُنظم موت الخلايا. إذا تضررت هذه الجينات أو تغيرت، فقد تبدأ الخلايا في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى تطور السرطان".

سرطان الأطفال السرطان سرطان

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