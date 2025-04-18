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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير
رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير
عبدالعزيز جمال

قررت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025 والذي يهم نحو 4.5 مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف الرسمي بعدة أيام ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

وكشفت وزارة المالية عن مصرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 24 أبريل. 

ويأتي هذا التبكير في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمراعاة الاحتياجات اليومية للمواطنين.

5 أيام متواصلة لصرف المرتبات

ومن المقرر أن تستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025. 

وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون متاحًا من خلال وسائل متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي الوقت المحدد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس
 

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة جهات، وهي:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب طوال اليوم، منذ بداية فترة الصرف، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الضغط والتجمعات وضمان راحة المواطنين.

موعد صرف المتأخرات والمستحقات

بالإضافة إلى صرف المرتبات، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل فروق الرواتب أو أية إضافات أو بدلات لم تُصرف في مواعيدها الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للحصول على حقوقهم المالية بشكل منظم ومنسق.

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات

هل هناك زيادة في مرتبات 2025؟

نعم، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور
 

تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل  بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

قال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة

وأضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزارة المالية موعد صرف مرتبات أبريل أماكن صرف مرتبات شهر أبريل مرتبات أبريل 2025

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