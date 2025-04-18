برنامج الأغذية العالمي يوقف شحنات المواد الغذائية إلى مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن

قال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو إن البرنامج أوقف شحنات المواد الغذائية إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن كما أوقف توزيعها بعد نهب أحد مستودعاته في الشمال.

ويمثل هذا التعليق ضربة أخرى للبلد الذي مزقته الحرب حيث تتزايد المعاناة من الجوع.

وفي فبراير، قال البرنامج إنه تبين أن نحو 62٪ من الأسر التي شملها استطلاع، لا تستطيع الحصول على ما يكفيها من الغذاء، وهو رقم ارتفع خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقدر الاستطلاع أن نحو 17 مليون شخص هم نصف سكان اليمن تقريبا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقال سكاو وهو أيضا الرئيس التنفيذي للعمليات في البرنامج لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الحوثيين استولوا على المستودع في محافظة صعدة الشمالية في منتصف مارس الماضي ونهبوا إمدادات بنحو 1.6 مليون دولار.

وأشار سكاو إلى أنه بعد الاستيلاء على المستودع أوقف البرنامج شحنات الإمدادات الجديدة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ومثلت عملية الاستيلاء هذه أحدث احتكاك بين الحوثيين والأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "أ ب" أن الحوثيين احتجزوا في الأشهر الأخيرة العشرات من موظفي الأمم المتحدة إضافة إلى أشخاص مرتبطين بجماعات الإغاثة والمجتمع المدني والسفارة الأمريكية التي كانت مفتوحة حينها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت وكالات الأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأغذية العالمي، قد أوقفت بالفعل عملياتها في صعدة معقل الحوثيين في فبراير بعد اعتقال 7 من موظفي برنامج الأغذية العالمي وعامل آخر في الأمم المتحدة وتوفي أحد أعضاء البرنامج في السجن.

وواصلت الوكالات عملياتها بشكل ضعيف في أجزاء أخرى من اليمن تقع تحت سيطرة الحوثيين.