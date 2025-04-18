لقاء جديد يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا بالمتحف المصري الكبير

تستعد القاهرة لاستضافة النسخة الخامسة من فعاليات "ليالي استوديو"، وهو حدث يركز على صناع المحتوى الموهوبين الذين يستخدمون تقنيات متقدمة في التصميم والإبداع.

يُقام الحدث في المتحف المصري الكبير في 31 مايو 2025، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار في مجالات متعددة مثل التصميم ثلاثي الأبعاد، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم المعماري، وتصميم الأزياء.

هذه النسخة من الفعالية توفر فرصة للمبدعين لتقديم أعمالهم في كل فئة، مع منح جوائز للأفضل في كل مجال، مما يعزز المنافسة والابتكار. الحدث مجاني وسيوفر فرصًا للتواصل مع خبراء الصناعة، بالإضافة إلى عروض تقديمية تفاعلية حول تحسين سير العمل في صناعة المحتوى.

يتيح الحدث بدعم من انفيديا العالمية للزوار تجربة عملية حول كيفية استخدام وحدات معالجة الرسومات المتطورة لتحسين سير العمل في التطبيقات الإبداعية. تساهم هذه التكنولوجيا في تسريع مهام التحرير والتقديم، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وسلاسة.

مع وجود أكثر من 100 تطبيق إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعد هذا الحدث منصة مثالية للمبدعين للتعرف على أحدث الأدوات والتقنيات التي يمكن أن تعزز أعمالهم.