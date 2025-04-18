قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف منزل بقطاع غزة
اللجنة المشرفة تقر غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
سعر الذهب عيار 24 اليوم 18-4-2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية
احفظها بتليفونك.. أرقام تهمك في حالة الطوارئ
وفاة زوجة طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء
بمكالمة هاتفية.. جدد رخصة القيادة من المنزل
مذكرة إعلان نوايا.. خطوة جديدة بين واشنطن وكييف حول اتفاق المعادن
إيمان كريم تشكر النيابة الإدارية لاستجابتها لبلاغ التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

احفظها بتليفونك.. أرقام تهمك في حالة الطوارئ

ارقام الطوارئ
ارقام الطوارئ
مصطفى الرماح

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي كل ما يحتاجه الشخص في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

ويقدم موقع “صدى البلد”، قائمة بهذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ .

وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ أو حادث، ونقدم اليوم أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية ، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

أرقام الطوارئ

وشملت أرقام الطوارئ رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين على 122، ورقم مصلحة الأمن العام لتلقى بلاغات المواطنين وهو 115.

كما شملت أرقام الطوارئ رقم الادارة العامة لمكافحة جرائم المعلومات لتلقى شكاوى المواطنين فى البلاغات التى تخص امن المعلومات والانترنت وهو رقم 108، وشملت أيضا أرقام الطوارى رقم الإستغاثة المرورية لتلقى بلاغات الحوادجث على الطرق وهو رقم 01221110000.

أرقام الطوارئ الأزمات النجدة الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

محمد الاتربى

أول قرار من البنك الأهلي بشأن شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة منتصف الليل.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء

أبو بكر القاضي: أزمة الأطباء لا تُحل بزيادة الخريجين

احتفالية المتحف المصرى

لقاء جديد يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا بالمتحف المصري الكبير

ينك التعمير والاسكان

التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي التاسع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الابراج
الابراج
الابراج

بعد وفاة سعد محمد.. احترس هذه الأشياء تسبب سرطان الدم

سعد محمد
سعد محمد
سعد محمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد