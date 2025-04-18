الصين لـ أمريكا : سنتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة بشأن رسوم الموانئ الأمريكية على السفن التي تصنعها بكين.

كما طالبت الصين الولايات المتحدة باحترام القواعد التجارية ، مؤكدة استعداد بكين استعدادها للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وفي سياق أخر ، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن ثقتهما في قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التفاوض على اتفاق تجاري قبل انتهاء فترة تعليق بعض الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يوما.

وفرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ورسوما أوسع على جميع السلع الأخرى تقريبا بموجب سياسة ترامب لاستهداف الدول التي يقول إنها تفرض رسوما عالية على الواردات الأمريكية.

وقال ترامب، إنه متأكد تماما من التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا في نهاية المطاف.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بعد محادثات مع حليفته الوثيقة ميلوني "بالطبع سنتوصل إلى اتفاق تجاري. إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق. وسنبرم اتفاقا تجاريا. أتوقع ذلك تماما. وسيكون اتفاقا عادلا".