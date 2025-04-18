سهلها على كل اللي قابله في الدنيا.. طه الدسوقي ينعى سليمان عيد

نعى الفنان طه الدسوقي، الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب طه الدسوقي عبر إنستجرام: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا عم سليمان ربنا يرحمك برحمته ويسهل عليك زي ما سهلتها على كل اللي قابلك في الدنيا ويديم إبتسامتك اللي مكانتش بتفارق وشك ويراضيك اكتر من ما كنت راضي”.

جنازة سليمان عيد

وأعلن نجل الفنان سليمان عيد، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب نجل سليمان عيد عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة".

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله”.

آخر أعمال سليمان عيد

تألق الفنان سليمان عيد في فيلم فار بسبع أرواح وهو فيلم عيد الفطر المبارك 2025.

قال سليمان عيد في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري “ بجسد شخصية شخص متوفي وتدور بينه وبين كل أبطال العمل مواقف كوميدية”.

وأضاف سليمان عيد:" سعيد بردود الأفعال علي الفيلم وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها تعاون و سعادة و ايجابية".

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة، سليمان عيد، ويزو، وغيرهم كثير من النجوم.

فيلم فار بـ 7 أرواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية.