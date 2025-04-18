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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 9 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز كوم أمبو بالطريق الصحراوى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الاجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كوم أمبو شمال أسوان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

 

حادث 

وشهد طريق إدفو / مرسي علم شمال أسوان، تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق إدفو مرسي علم، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. 

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة / أسوان السريع بنطاق مركز كوم أمبو ، وتم التعامل مع الحادث.

وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة أخرى نقل، على طريق أسوان / القاهرة بالقرب من قرية الكفور بنطاق مركز كوم أمبو.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حامد سعدى حامد 28 سنة، وشقيقه محمد 28 سنة، وشقيقهما جابر 8 سنوات"، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

فيما شهدت مدينة أسوان العثور على جثة هامدة لشخص داخل منزل حيث لقى مصرعه فى ظروف غامضة ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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