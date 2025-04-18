أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 18-4-2025

ننشر آخر تحديث لـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18-4-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 4 إلى 8.6 جنيه.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 9 جنيهات.
سعر الثوم: 30 جنيهًا.
سعر البصل: 9 جنيهات.
سعر كيلو البسلة: من 10 إلى 14 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 9 إلى 13 جنيهًا
سعر كيلو الكوسة: 16 جنيهًا.
سعر كيلو الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 20 جنيها.
سعر الخيار من 7 إلى 10 جنيهًا.
سعر الفلفل الألوان 50 جنيهًا.
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال أبو سرة: 20 جنيهًا.
سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 12 إلى 18 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.
سعر الجوافة: 24 جنيهًا.
سعر الفراولة: 22 جنيهًا.
خوخ مستورد : 65 جنيهًا.