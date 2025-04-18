أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 18-4-2025

ننشر آخر تحديث لـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 18-4-2025، وفقا لسوق العبور.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

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سعر كيلو الطماطم: من 4 إلى 8.6 جنيه.

سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 9 جنيهات.

سعر الثوم: 30 جنيهًا.

سعر البصل: 9 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: من 10 إلى 14 جنيهًا.

سعر كيلو الملوخية: من 9 إلى 13 جنيهًا

سعر كيلو الكوسة: 16 جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا من 10 جنيهات إلى 20 جنيها.

سعر الخيار من 7 إلى 10 جنيهًا.

سعر الفلفل الألوان 50 جنيهًا.

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‏‎اسعار الفاكهة

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سعر البرتقال أبو سرة: 20 جنيهًا.

‏‎سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.

‏‎سعر الكانتلوب: من 12 إلى 18 جنيهًا.

‏‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‏‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‏‎سعر الجوافة: 24 جنيهًا.

‏‎سعر الفراولة: 22 جنيهًا.

‏‎خوخ مستورد : 65 جنيهًا.