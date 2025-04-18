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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يطلق ورشة تدريبية عن التسويق الإلكتروني لدعم المرأة البدوية بمطروح

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

 افتتح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء  ورشة عمل تدريبية بعنوان "كيفية التسويق الإلكتروني". 

شهد الافتتاح  المهندس حسام حلمى صالح، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمطروح، وعمرو التكلي من إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات، والدكتور حمادة إبراهيم، مدير مركز البحوث التطبيقية بالقصر، بالإضافة إلى مسؤولي تنمية  إدارة المرأة بالمركز.

وأكد المهندس محمود الأمير في كلمته أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل الأساس الحقيقي لتطوير المجتمعات، مشيرًا إلى دورها في توفير فرص العمل للسيدات من خلال المشغولات اليدوية البدوية وغيرها من المشاريع الزراعية.

من جانبه، أوضح حسام صالح، رئيس جهاز تنمية المشروعات بمطروح، أن الجهاز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للشباب، تشمل التمويل، وإعداد دراسات الجدوى، والخدمات التسويقية، بالإضافة إلى دعم استخراج المستندات اللازمة وإتاحة المعلومات الضرورية لإقامة المشاريع.

وأضاف المهندس حسام صالح أن الدورة ستتناول أهمية التسويق الإلكتروني، وشرح مفهوم الأعمال الإلكترونية، ووسائل التسويق المناسبة، وكيفية اختيار القنوات الملائمة للمشاريع.

وأشار رئيس جهاز المشروعات الصغيرة إلى ضرورة الاستفادة من الإنترنت، ومميزات استخدام اسم نطاق احترافي، بالإضافة إلى أهمية البريد الإلكتروني الاحترافي والعلامة التجارية. وتتناول الدورة أيضًا أساليب الوصول إلى العملاء الدوليين، مع التعريف بموقع LinkedIn وأهمية تصميم الشعار، ومبادئ التصوير الفوتوغرافي وتقييم الصور، فضلاً عن أدوات Google مثل "Google My Business" و"Google Trends".

من جانبها، أكدت المهندسة ريهام محمد، مسؤولة المرأة بمركز النجيلة والمشرفة على الدورة، أن الهدف الرئيسي هو تسويق المنتجات الخاصة بالمرأة البدوية. وأشارت إلى أن الدورة تهدف إلى تقديم رؤية شاملة في تدريب وإنتاج وتسويق المنتجات اليدوية، مع توفير خدمات تسويقية متكاملة لصانعي هذه المشغولات.

وأكدت مسؤولة المرأة بمركز النجيلة أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يسعى ليكون الشريك الأول لصانعي المنتجات اليدوية من خلال التدريب وفتح ورش حرفية في المجتمعات الصحراوية، ما سيسهم في زيادة دخلهم وتحسين سبل عيش المرأة المعيلة دخل ربوع صحراء مطروح.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لدعم النساء في المجتمعات الصحراوية وتمكينهن من الاستفادة من مهاراتهن في الإنتاج والتسويق، ما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

يأتي ذلك تحت تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

بحوث الصحراء الصحراء المرأة البدوية سيناء

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