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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جو معتدل.. حالة الطقس اليوم الجمعة في الوادي الجديد

طقس الوادي الجديد
طقس الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، طقسًا مستقرًا يميل إلى الاعتدال نهارًا، مع أجواء مشمسة وصافية تسيطر على أغلب الأنحاء.
 

وتسجل درجات الحرارة العظمى حوالي 35 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى خلال ساعات الليل إلى نحو 19 درجة، ما يمنح السكان طقسًا مريحًا ومناسبًا للأنشطة الخارجية.

وتنشط رياح خفيفه شمالية معتدلة السرعة، تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/س، وتساهم في تلطيف الأجواء، خاصة مع سطوع الشمس طوال اليوم دون ظهور للسحب.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتلامس حاجز 44 درجة مئوية منتصف الأسبوع القادم.


وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

أجواء ربيعيه وسماء صافيه وشمس ساطعة
وتتميز محافظة الوادي الجديد بأجواء ربيعية مبهجة، وتتزين سماء المحافظة بأشعة الشمس الساطعة، ويخيم على الأرجاء طقس معتدل يبعث على النشاط والحيوية. مع بداية يوم جديد، تشكل الأجواء المثالية دعوة مفتوحة للاستمتاع بجمال الطبيعة في واحدة من أهدأ محافظات مصر.

وتبدو الحركة في الشوارع والميادين هادئة ومنتظمة، حيث يشجع الطقس المعتدل المواطنين على قضاء أوقاتهم في الهواء الطلق، سواء في المتنزهات أو المناطق الزراعية المحيطة.


تعكس الأجواء حالة من الاستقرار في الطقس، بعيدًا عن تقلبات الرياح أو موجات الغبار التي قد تعكر صفو الأيام.


ومع إشراقة الشمس ونسيم الصباح الخفيف، يعيش أهالي الوادي الجديد لحظات من الصفاء والراحة، في انتظار موسم صيفي يبدأ تدريجيًا في إظهار ملامحه.

الوادى الجديد طقس معتدل أخبار الوادى الجديد

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