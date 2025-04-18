مفيش قشطوطة تاني.. من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

بعد غلق وتشميع محلات بلبن، وكرم الشام، وكنافة وبسبوسة، وعم شلتت، وبهيج؛ تساءل الكثير من المواطنين عن من هو مؤمن عادل صاحب محلات بلبن؟.

وأثار غلق 47 فرعا من محلات بلبن في مصر، العديد من التساؤلات الأخرى في الشارع المصري، عن من هو صاحب محلات بلبن؟ وسبب غلق الفروع على مدار الساعات الماضية؟، بعد أن شنت الأجهزة المعنية حملات على كل فروع “كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت” في القاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد وبورسعيد والغربية وكفر الشيخ ومختلف المدن والمحافظات، وكشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أسباب غلق محلات بلبن على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

أسباب غلق محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي وعم شلتت

رصد وجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق.

رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين.

تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم.

تسببت مأكولات بلبن في تسمم غذائي؛ مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية.

تبين وجود بكتريا مُمْرِضَة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول؛ بعد سحب عينات من منتجات بلبن من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع.

البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

تؤثر تلك البكتيريا على الجهاز الهضمي بشكل أساسي.

احتوت بعض المنتجات على ألوان محظورة دوليا.

يتم تخزين المنتجات بطرق غير صحيحة، الأمر الذي يساعد على فساد المنتجات، وتغيّر خصائصها وفسادها.

تمت مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

غلق محلات بلبن؛ جاء لحماية صحة المستهلكين، وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن

الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن

من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن

شغل بال المصريين بعد غلق سلسة محلات وفروع بلبن وكرم الشام وبهيج ووهمي وعم شلتت، سؤال: “من هو صاحب محلات بلبن؟”، وهو الدكتور مؤمن عادل، يحمل الجنسية المصرية، ويمتلك سلسلة فروع ومحلات “بلبن وكرم الشام ووهمي وبهيج وعم شلتت”، وبعد فتح سلسلة محلات بلبن في مصر؛ قرر فتح فروع في السعودية وباقي الدول العربية، ولكن بعد إصابة عدد من الأشخاص في السعودية بحالات تسمم بعد تناول وجبات من محلات بلبن؛ قررت الجهات السعودية غلق الفروع.

والدكتور مؤمن عادل هو طبيب بيطري وبدأ حياته بمحل صغير وترك الطب وتفرغ لإدارة مشروعه.

وفي منشور سابق، كتب مؤمن عادل صاحب سلسلة محلات بلبن وكرم الشام ووهمي وبهيج وكنافة وبسبوسة، على صفحته الشخصية على فيس بوك: “دي كانت بداية الحلم في السعودية، وكمية الخوف والقلق من إن احنا نعمل حاجة كويسة كانت مش طبيعية”

وتابع الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن: “أنا فاكر إني كنت قاعد في شقة مفيش عامل يقبل إنه يقعد فيها ساعة؛ عشان منزودش التكلفة على نفسنا واحنا لسه في بداية المشوار في السعودية”.

وواصل الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن : اى حد قريب مني عارف كمية الضغط العصبي والبدني اللى بيتبتذل في كل لحظة في اليوم

واختتم الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن منشوره عبر صفحته الشخصية والذى كان في عام 2023 : شكرا لكل الرجالة بجد اللي اشتغلت وتعبت لحد ما وصلنا للنجاح ده وان شاء الله مع بعض أكبر وأكبر

الدكتور مؤمن عادل افتتح 47 فرع لمحلات بلبن وعم شلتت ووهمي فى القاهرة والمحافظات بالإضافة إلى عدد من الفروع فى الدول العربية

أسماء منتجات بلبن

بعد غلق محلات بلبن في مصر والتي أثارت استياء المصريين منها قشطوطة ولهاليبو يح يح وغيرها من الأسماء التي أطلقت على منتجات بلبن في مصر بعضها؛ لقي حالة من الغضب بسبب الاسم المتداول للمنتج داخل المحلات ومن ضمن أسماء منتجات بلبن الاتي :

بمبوظة قشطوطة أم علي لهاليبو يح يح حليب لهاليبو يح يح شوكولاتة لهاليبو يح يح أوريو كشري أرز بلبن بيستاشيو بالآيس أرز بلبن أدرينالين أرز بلبن كمين الشربيني كاساتا قشطوطة شكلكليطة أرز شكلكليطة قشطوطة أرز شكليكليطة قشطوطة قشطة السالانكاتية بيستاشيو، مانجو

غلق محلات كرم الشام وكنافة وبسبوسة

غلق محلات كرم الشام وكنافة وبسبوسة

حملات على بلبن في كل المحافظات

على مدار يومين كاملين شنت الأجهزة الرقابية وهيئة سلامة الغذاء حملات مكبرة على كافة فروع بلبن وكرم الشام ووهمي وبهيج وكنافة وبسبوسة على 47 فرع بمختلف المدن والمحافظات بعد أن تاكدت سلامة الغذاء من وجود مواد غير مصرح باستخدامها في المنتجات الخاصة بمحلات بلبن بالإضافة الى وجود بكتيريا ضارة بصحة الانسان

وقامت الجهات المختصة والفرق الرقابية بحملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل بلبن ، كرم الشام ، كنافة وبسبوسة ، وهمي ، عم شلتت محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية.

الحملات على محلات بلبن وعم شلتت ووهمي وكرم الشام وكنافة وبسبوسة جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء و شروط التخزين السليم وصلاحية المنتجات المعروضة إضافةً إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي.

وأصدرت هيئة سلامة الغذاء إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للعلامات التجارية المذكورة انفأ لحين تصحيح و توفيق الأوضاع.

وأهابت الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام التام باشتراطات و معاير سلامة الغذاء المحددة من قبل الهيئة والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة القادمة دون تهاون، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة والقوانين.

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.