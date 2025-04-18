وفّروا شقق بديلة| طلب رسمي من إسكان النواب للحكومة بشأن الإيجار القديم

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر تفاصيل قانون الإيجارات القديمة التي وجهت المحكمة الدستورية بضروره إقراره.

وأوضح محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب لإعداد قانون متوازن بين المالك والمستأجر.

الحكومة

وأكد الفيومي أنه حتى الآن لم تتقدم الحكومة بقانون الإيجارات القديمة.

وتابع محمد الفيومي قائلا:" أتمنى أن الحكومة تقدم القانون خلال الشهر الحالي ليستطيع المجلس مناقشته باستفاضة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة احصائيات واضحه بشأن المستأجرين وضرورة توفير سكن بديل.