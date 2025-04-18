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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد موسى: الأسرار الزوجية ليست مادة للشكوى والفضفضة

محمد موسى
محمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي محمد موسى إن هناك العديد من التصرفات التي تسهم في تشويه العلاقة الزوجية، وتحويلها إلى ساحة صراع بين الرجل والمرأة، بدلًا من أن تكون رابطة قائمة على السكن والمودة والتفاهم.

وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  إلى أن الصور السلبية المتكررة للرجل والمرأة في بعض الأحاديث والمواقف الاجتماعية، أصبحت من الأسباب الرئيسية لعزوف الكثير من الشباب والفتيات عن فكرة الزواج، معتبرًا أن الزواج ليس مجرد قصة رومانسية، بل هو علاقة إنسانية قائمة على الاحترام والتكامل، وفرصة للإنجاب في إطار شرعي ومستقر.

وأوضح أن المشاكل تبدأ في الظهور حين يتعامل الزوجان مع الخلافات بشكل عشوائي، فيتجه كل طرف إلى الشكوى للمقربين بدلاً من الحوار الصريح مع الشريك، ما يؤدي إلى تسريب أسرار الحياة الخاصة، ويُفتح باب التأويل والتأجيج من أطراف خارجية، دون وعي بعواقب هذا السلوك.

وأضاف موسى: "كل طرف يبدأ في تشويه صورة الآخر أمام الآخرين، ويُخرج ما كان دفينًا في العلاقة، وكأن كل واحد منهما يُعدّ ملفًا ضد الآخر"، مؤكداً أن النتيجة المؤسفة غالبًا ما تكون الانفصال، ويتحول الزوجان إلى خصمين يتبادلان الاتهامات بعد الطلاق.

وأشار إلى أن البعض يُحمّل المرأة مسؤولية انهيار العلاقة، معتبرين أنها لم تستطع الحفاظ على بيتها، فيما يرى آخرون أن الرجل هو المسؤول بصفته رب الأسرة، بينما يضع فريق ثالث اللوم على الموروثات الاجتماعية التي تغذي الصراع بين الزوجين.

وختم موسى حديثه بالتأكيد على أن هذه الأزمات تُحول العلاقة الزوجية من شراكة إنسانية إلى معركة طويلة الأمد، مضيفًا أن الوعي، والتربية، والتفاهم الحقيقي بين الطرفين، هو الطريق الوحيد لحماية الأسرة من الانهيار.
 

محمد موسى الإعلامي محمد موسى خط أحمر الأسرة

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