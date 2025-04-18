مصطفى عسل يفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

حقق مصطفى عسل لقب منافسات الرجال ببطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025. وقدم مصطفى عسل عرضا قويا أمام النجم علي فرج المصنف الثاني عالمياً، وأثبت عسل أن صدارة التصنيف لم تكن مجرد أرقام، بل نتيجة طبيعية لإصرار، التزام، وأداء استثنائي يليق ببطل عالمي.

وجاء الفوز بعد مباراة صعبة شهدت لحظات من الضغط وتبادل السيطرة بين اللاعبين أظهر كل من اللاعبين تركيزًا عاليًا، خاصة في النقاط الحاسمة، ما جعل من المباراة اختبارًا فعليًا لجاهزية اللاعبين.

استمرت المواجهة لمدة 91 دقيقة وانتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين .

جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-6/ 11-7/ 9-11/ 9-11/ 11-5.