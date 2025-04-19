انقلاب سيارة بترعة الفؤادية في البلينا بسوهاج وإصابة 3 أشخاص

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثة انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة الفؤادية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة الفؤادية بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة الملاكي قيادة المدعو "محمود أ. م. أ"، 26 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل الترعة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، ومرافقيه "رشيد ع. ع. م"، 27 عامًا، عامل، وشقيقه "أحمد"، 28 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية.

بإصابات عبارة عن جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص بمركز البلينا لتلقي الرعاية الطبية.

وبسؤال المصابين وشاهد الواقعة المدعو "محمود أ. ث. م"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، أفادوا جميعًا بمضمون ما حدث، ونفوا وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم استخراج السيارة من الترعة، وتبين أن بها بعض التلفيات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات