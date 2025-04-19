محامي زيزو: اللاعب لن يحضر جلسة التحقيق في الزمالك لهذا السبب

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، رد أشرف عبدالعزيز، المحامي الخاص بـ أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بشأن التحقيق معه داخل النادي.

وقال أحمد حسن على لسان محامي زيزو، إن اللاعب لن يحضر جلسة التحقيق المقرر لها في نادي الزمالك، غدًا السبت.

وأوضح أحمد حسن على لسان محامي زيزو أنه لم يصل للاعب أي خطاب رسمي يفيد بهذا الأمر، وأن القانون لا يعترف ببيانات على مواقع التواصل الاجتماعي أو "ميل" أو رسالة عبر تطبيق "واتس آب".

كما أكد محامي زيزو، بحسب ما قال أحمد حسن في برنامج "الكابتن"، إن زيزو لم يصل له سوى خطاب واحد رسمي حتى الآن، بشأن تغيبه عن التدريبات، ورفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ اللازم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز حصد أول بطولة كأس مصر في تاريخه للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.