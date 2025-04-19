استعدادا لأعياد القيامة وشم النسيم.. حملات رقابية لضبط أسواق بورفؤاد

قاد العميد دكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد حملة تفتيشية مكبرة استهدفت محال بيع الأسماك، وذلك تزامنًا مع قرب الاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمطاعم للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين

وتهدف الحملة إلى التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وخاصة الأسماك المملحة للاستهلاك الآدمي، ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

استعدادا لأعياد القيامة المجيد وشم النسيم.. حملات رقابية لضبط الأسواق ومراقبة المنتجات الغذائية

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، ومنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين خلال أعياد الربيع.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مشيرًا إلى أهمية التزام المحال والمطاعم بكافة المعايير الصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة.