رئاسة حي شمال الغردقة تشن حملة موسعة لرفع مخلفات البناء من الطرق

أطلقت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مكثفة لرفع مخلفات البناء "الرتش" من الطرق الرئيسية والخارجية ضمن نطاق الحي.في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بجميع أنواعها، ووفقًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة،

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 100 طن من المخلفات الصلبة، تم نقلها إلى المدفن العمومي، بهدف توسعة الطرق والحد من مسببات الحوادث، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال الغردقة، على استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضبط السيارات المخالفة التي تلقي مخلفات الهدم والإنشاءات في الطرق العامة، مشددًا على مصادرة أي سيارة يتم ضبطها لمدة ثلاثة أشهر، مع توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وإلزام المخالفين برفع المخلفات المتراكمة.

ودعا رئيس الحي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي سيارة تلقي مخلفات البناء في الطرق العامة، موضحًا أن هذا السلوك العشوائي يهدد حياة المواطنين ويتسبب في وقوع حوادث مؤسفة.

كما أعرب اللواء محمد سليم عن تقديره للجنة المتابعة الميدانية بالحي، مثمنًا جهودهم وتفانيهم في العمل من أجل الحفاظ على نظافة وجمال المدينة.