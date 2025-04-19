عقب قرار خفض سعر الفائدة .. ما هي عوائد شهادات الادخار بالبنوك | إليك التفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، عن قرار خفض سعري العائد والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة الحالي 25% للإيداع و26% للإقراض.

تفاصيل شهادات البنوك

وهذا القرار من شأنه أن ينعكس مباشرة على أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية، سواء على القروض أو على الأوعية الادخارية، لا سيما الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوضح الموقع الرسمي لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول داخل السوق المحلي، أن العوائد على الشهادات البنكية المقومة بالجنيه المصري لا تزال كما هي حتى الآن.

وقد أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، في بيان رسمي صادر ، أن العائد سيظل ثابتا إلى حين انعقاد لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأسبوع المقبل، والتي ستقوم بمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات عقب قرار المركزي بتخفيض الفائدة بنسبة 2.25%.

ورغم تزامن القرار مع الإجازات الرسمية للبنوك، فإن العملاء لا يزال بإمكانهم شراء الشهادات البنكية والاستفادة من العوائد المرتفعة عبر الوسائل الرقمية المختلفة، مثل خدمات الإنترنت البنكي أو تطبيقات الهاتف المحمول.

كما يمكن الحصول على الشهادات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تتيح الخدمة على مدار 24 ساعة حتى خلال أيام العطلات.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية السنوية

- المدة: عام واحد

- الحد الأدنى للاكتتاب: 1.000 جنيه ومضاعفاته

- العائد:

- 27% سنويا يصرف بنهاية المدة

- أو 23.5% يصرف شهريا

- أو 23% يُصرف يوميا

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريا)

- المدة: 3 سنوات

- العائد:

- 26% في السنة الأولى

- 22% في السنة الثانية

- 18% في السنة الثالثة

- الصرف: شهريا

- الحد الأدنى: 1.000 جنيه ومضاعفاته

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنويا)

- المدة: 3 سنوات

- العائد:

- 30% في السنة الأولى

- 25% في السنة الثانية

- 20% في السنة الثالثة

- الصرف: بنهاية المدة

- الحد الأدنى: 1.000 جنيه ومضاعفاته

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- المدة: 3 سنوات

- العائد: يصل إلى 27.5%

- الصرف: كل 3 أشهر

- الحد الأدنى: 1.000 جنيه ومضاعفاته

تفاصيل شهادات بنك مصر

شهادة "يوماتي"

- المدة: 3 سنوات

- العائد: متغير يوميا

حاليا 27% سنويا

يرتبط بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي، ويتغير بنسبة +0.25%

- الصرف: يوميا

شهادة "طلعت حرب"

- المدة: عام واحد

- الحد الأدنى للاكتتاب: 1.000 جنيه ومضاعفاته

- العائد: 27% سنويا يصرف بنهاية المدة

أو 23.5% يصرف شهريا

شهادة "ابن مصر"

- المدة: 3 سنوات

- العائد السنوي (تراكمي - يصرف بنهاية المدة):

- 30% في السنة الأولى

- 25% في السنة الثانية

- 20% في السنة الثالثة

العائد ربع السنوي:

- 27% للسنة الأولى

- 23% للسنة الثانية

- 19% للسنة الثالثة

العائد الشهري:

- 26% للسنة الأولى

- 22.5% للسنة الثانية

- 19% للسنة الثالثة

شهادة "القمة"

- المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى للاكتتاب: 1.000 جنيه ومضاعفاته -

- العائد: 21.5%

- الصرف: شهريا