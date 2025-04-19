متحديا الذكريات السيئة.. الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري الأبطال

يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية حين يحل ضيفًا على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

الأهلي ضد صن داونز

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، لتسهيل مهمة الإياب في القاهرة، خاصة في ظل الذكريات الصعبة التي يحملها أمام صن داونز، بعدما خسر أمامه مرتين بنتيجة قاسية (5-0) في جنوب أفريقيا.

ويراهن صن داونز على إقامة المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب أفريقيا، مستغلًا تأثير الطقس وحرارة التوقيت على لاعبي الأهلي، من أجل تحقيق أفضلية تمنحه دفعة قوية نحو التأهل للنهائي.

يُذكر أن صن داونز توج بالبطولة مرة واحدة عام 2016، بينما يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ12 بطولة.