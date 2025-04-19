قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: إسرائيل أبلغت ترامب أن لديها خططا لمهاجمة إيران جوا وبقوات خاصة
أحد أبطال إيفرجيفين.. وفاة الربان مصطفى الميقاتي بعد إرشاده أحد السفن بقناة السويس
قبل مباراة اليوم ... صن داونز يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-4-2025 والقنوات الناقلة
من لم يصم الست من شوال.. اغتنموها ثوابها مضاعف من اليوم للخميس
رداً على مفاوضات الأهلي .. مصطفى محمد يصدم جمهور الأحمر بهذا الفعل
عزاء الفنان الراحل سليمان عيد بمسجد الشرطة الشيخ زايد .. اليوم
هل أفضل صيغة للدعاء من القلب أم القرآن؟.. 7 أسرار ليستجيب الله لك
"القيامة والبركة الثلاثية".. الرسالة البابوية لعيد القيامة | صور
القصف الإسرائيلي على خان يونس وغزة يسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين
ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق الغردقة بسبب وقف الصيد في البحر الأحمر
أخبار العالم | ترامب يلوح بالانسحاب من الوساطة في الأزمة الأوكرانية.. أمريكا تشن غارات جوية على اليمن.. وزير الخارجية الإيراني إلى روما للمشاركة بمحادثات النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 19-4-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 19-4-2025  العديد من المباريات الهامة أبرزها الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي


برينتفورد × برايتون – الرابعة مساء

كريستال بالاس × بورنموث – الرابعة مساء

إيفرتون × مانشستر سيتي – الرابعة مساء

وست هام × ساوثهامبتون – الرابعة مساء

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني


رايو فاليكانو × فالنسيا – الثانية ظهرا

برشلونة × سيلتا فيجو – الرابعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × ليجانيس – السادسة والنصف مساء

لاس بالماس × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


ليتشى × كومو – الثالثة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا × نابولي – السادسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

روما × هيلاس فيرونا – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني


لايبزيج × هولشتاين كيل – الثالثة والنصف عصرا

هايدنهايم × بايرن ميونخ – الثالثة والنصف عصرا

فيردر بريمن × بوخوم – الثالثة والنصف عصرا

فرايبورج × هوفنهايم - الثالثة والنصف عصرا

ماينز × فولفسبورج – الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين × شتوتجارت – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


باريس سان جيرمان × لوهافر – الخامسة مساء

موناكو × ستراسبورج – السابعة مساء

مارسيليا × مونبلييه – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي


العروبة × الرائد – السادسة والنصف مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD

التعاون × الوحدة – الثامنة مساء – على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
صن داونز × الأهلي – الثالثة عصرا

أورلاندو بيراتس × بيراميدز – السادسة مساء

نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية
شباب الأهلي × الجزيرة - السادسة والنصف مساء

الاهلي الدوري الالماني الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الاسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

بلبن

أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

بلبن

عمرو أديب يكشف سبب إغلاق بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

وفاة الدكتورة ليلي البرادعي وزوجها ووزير التضامن تنعيها

وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها.. ووزيرة التضامن تنعاها

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

البطاقة

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025

الاهلي وصن داونز

تغييرات مفاجئة من كولر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ترشيحاتنا

حبس

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة لعدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% من ذوي الهمم

البنك المركزي

مستقبل وطن: تخفيض الفائدة انحياز لدعم الأسواق وتحفيز الإنتاج والاستثمار

البنك المركزي

برلماني: قرار خفض الفائدة خطوة مهمة للإصلاحات المالية

بالصور

حبيبة الملايين .. شركة كورية توقف إنتاج طرازين من سياراتها بسبب ضعف الطلب

هيونداي
هيونداي
هيونداي

نشرة المرأة و المنوعات..دليل شم النسيم 2025 الشامل: تحذيرات طبية هامة طرق طبيعية لتلوين البيض مفاجآت عن الفسيخ وعادات صحية لا تغفلها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

كريم و السقا و فهمي و هنيدي وتامر حسني.. نجوم أفلام عيد الأضحى 2025

افلام عيد الاضحي
افلام عيد الاضحي
افلام عيد الاضحي

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة
4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

فيديو

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد