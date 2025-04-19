أبرز مباريات اليوم السبت 19-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 19-4-2025 العديد من المباريات الهامة أبرزها الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



برينتفورد × برايتون – الرابعة مساء

كريستال بالاس × بورنموث – الرابعة مساء

إيفرتون × مانشستر سيتي – الرابعة مساء

وست هام × ساوثهامبتون – الرابعة مساء

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



رايو فاليكانو × فالنسيا – الثانية ظهرا

برشلونة × سيلتا فيجو – الرابعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × ليجانيس – السادسة والنصف مساء

لاس بالماس × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



ليتشى × كومو – الثالثة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا × نابولي – السادسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

روما × هيلاس فيرونا – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



لايبزيج × هولشتاين كيل – الثالثة والنصف عصرا

هايدنهايم × بايرن ميونخ – الثالثة والنصف عصرا

فيردر بريمن × بوخوم – الثالثة والنصف عصرا

فرايبورج × هوفنهايم - الثالثة والنصف عصرا

ماينز × فولفسبورج – الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين × شتوتجارت – السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان × لوهافر – الخامسة مساء

موناكو × ستراسبورج – السابعة مساء

مارسيليا × مونبلييه – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



العروبة × الرائد – السادسة والنصف مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD

التعاون × الوحدة – الثامنة مساء – على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

صن داونز × الأهلي – الثالثة عصرا

أورلاندو بيراتس × بيراميدز – السادسة مساء

نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

شباب الأهلي × الجزيرة - السادسة والنصف مساء