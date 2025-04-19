أبرز مباريات اليوم السبت 19-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 19-4-2025 العديد من المباريات الهامة أبرزها الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد × برايتون – الرابعة مساء
كريستال بالاس × بورنموث – الرابعة مساء
إيفرتون × مانشستر سيتي – الرابعة مساء
وست هام × ساوثهامبتون – الرابعة مساء
أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو × فالنسيا – الثانية ظهرا
برشلونة × سيلتا فيجو – الرابعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال مايوركا × ليجانيس – السادسة والنصف مساء
لاس بالماس × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ليتشى × كومو – الثالثة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1
مونزا × نابولي – السادسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
روما × هيلاس فيرونا – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × هولشتاين كيل – الثالثة والنصف عصرا
هايدنهايم × بايرن ميونخ – الثالثة والنصف عصرا
فيردر بريمن × بوخوم – الثالثة والنصف عصرا
فرايبورج × هوفنهايم - الثالثة والنصف عصرا
ماينز × فولفسبورج – الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين × شتوتجارت – السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان × لوهافر – الخامسة مساء
موناكو × ستراسبورج – السابعة مساء
مارسيليا × مونبلييه – التاسعة مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
العروبة × الرائد – السادسة والنصف مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD
التعاون × الوحدة – الثامنة مساء – على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
صن داونز × الأهلي – الثالثة عصرا
أورلاندو بيراتس × بيراميدز – السادسة مساء
نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية
شباب الأهلي × الجزيرة - السادسة والنصف مساء