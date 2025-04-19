أنا مش مدير أمن نادي الزمالك.. ماذا قال حسين لبيب لـ محامي زيزو؟

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس محادثة أشرف عبدالعزيز محامي أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، للتوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين بشأن الأزمة الحادثة مؤخرًا.



وانتشرت أنباء أفادت بتقدم زيزو بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد ناديه، بسبب المستحقات المالية المتأخرة، بعد تعثر المفاوضات مع إدارة النادي واقترابه من الانتقال للنادي الأهلي رسميًا بداية من الموسم المقبل كلاعب حر.



وقال إبراهيم فايق خلال برنامجه التليفزيوني المذاع على شاشة “إم بي سي مصر 2": ”محامي زيزو أبلغني أنه حصل تواصل مع حسين لبيب في محاولة للتوصل إلى حل ودي للتنازل عن جزء من مستحقات اللاعب، ولا يوجد رد حتى الآن".



وأكمل: “المحضر الذي قمنا بعمله لضمان حماية زيزو وأخذ التعهد اللازم من الزمالك داخل أسوار نادي الزمالك، ولكن حسين لبيب رد قائلًا (أنا مش مدير أمن النادي)”.



وأتم: “التعهد لم يكن فيه مطلوبًا أن يتم حماية زيزو من جمهور نادي الزمالك، إنما التعهد حينما يكون في مران الزمالك”.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز حصد أول بطولة كأس مصر في تاريخه للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.