رداً على مفاوضات الأهلي .. مصطفى محمد يصدم جمهور الأحمر بهذا الفعل

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير، طريقة احتفال مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، بعد احرازه هدفا أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي.

وعلق الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “رداً على مفاوضات الأهلي.. مصطفى محمد يحتفل بسهم الزمالك بعد تسجيله”.

نانت يخسر من رين في الدوري الفرنسي

وفاز فريق ستاد رين على نظيره نانت، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

جاءت ثنائية رين عن طريق أدريان تروفيرت ومحمد قادر في الدقيقتين 23، 86.

وجاء هدف نانت عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 54.

وشهدت الدقيقة 57، حصول لاعب نانت ماركوس كوكو على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ستاد رين المركز 11 برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في المركز 13 برصيد 30 نقطة.

مسيرة مصطفى محمد الاحترافية

ويُعد مصطفى محمد أحد أبرز المهاجمين المصريين في السنوات الأخيرة، حيث خاض تجربة احترافية ناجحة في تركيا وفرنسا بعد تألقه مع نادي الزمالك، تنقل بين عدة أندية وترك بصمة واضحة في كل محطة لعب فيها.

الأندية التي لعب لها

الزمالك 2016–2021

جلطة سراي التركي 2021–2022

نانت الفرنسي 2022– حتى الآن.

مصطفى محمد ليس ضمن حسابات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة أنباء دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: البعض يتحدث عن وجود مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد، لكن الحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، والمعلومة مؤكدة.

وتابع: مصطفى محمد ليس ضمن حسابات الأهلي على الإطلاق".