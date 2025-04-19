قبل مباراة اليوم ... صن داونز يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية عصر اليوم لمتابعه مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي فى "ذهاب" نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

القيمة التسويقية لفريق الأهلي

تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو.

وتمكن النادي الأهلي من الوصول إلى نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 21 مرة متفوقًا على الترجي التونسي الذي صعد للمرحلة ذاتها في 15 مناسبة، بينما تواجد مازيمبي الكونغولي في المرتبة الثالثة بعدما صعد للمربع الذهبي في 13 مناسبة.

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.