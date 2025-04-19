بيراميدز يتحدى أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا على نظيره بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مواجهة نارية تُقام اليوم، السبت، على ملعب “سوكر سيتي”، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار رغم غياب نجمه وهدافه في البطولة إبراهيم عادل، الذي أحرز 5 أهداف قبل أن تبعده الإصابة عن المواجهة المرتقبة.

ويعول المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على مجموعة من نجوم الفريق، في مقدمتهم رمضان صبحي، والكونغولي فيستون ماييلي، والمغربي محمد الشيبي، من أجل الخروج بنتيجة مميزة أمام أورلاندو.

كان بيراميدز قد أطاح بفريق الجيش الملكي المغربي من الدور ربع النهائي، فيما تأهل أورلاندو إلى هذا الدور بعد إقصائه مولودية الجزائر، بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو.

ويبرز في صفوف أورلاندو الجناح المتألق ريليبوهيلي موفوكينج، هداف الفريق بـ3 أهداف، إلى جانب الحارس شايني سيفو ولاعب الوسط موهاو نكوتا.

ولم يسبق لبيراميدز التتويج باللقب القاري، بينما يحمل أورلاندو لقبًا وحيدًا حققه عام 1995.