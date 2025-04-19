ضبطهم في وضع مخل بسيارة.. شاب ينهي حياة مدرس بالمنوفية

تسود حالة من الحزن بين أهالي مدينة منوف ، في محافظة المنوفية ، عقب الإعلان عن وفاة المعلم محمد أبو فرو ابن المدينة.

وأكد الأهالي، أن محمد أبو فرو شاهد شاب وفتاة في وضع مخل داخل سيارة فقدما لهما النصيحة قائلا للشاب: “ ما يصحش يا ابني كده”.

وتابع الأهالي، أن الشاب قام بدفع الاستاذ محمد أرضا علي راسة مما ادي الي وفاته متأثرا بإصابته .

وأكد الأهالي، أنه تم نقل الاستاذ محمد ابو فرو الي المستشفي إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته عقب سقوطه علي رأسه علي الارض.

وتتابع قوات الشرطة تحقيقاتها في الواقعة حيث تم إيداع الجثمان في مستشفي منوف ويتم مباشرة التحقيقات في الواقعة لبيان ما حدث.



