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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم وطأة الأزمة الاقتصادية.. أثينا تنبض بالحركة مع اقتراب الفصح الأرثوذكسي

عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية"
عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية"
إسراء صبري

كشف عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية"، استعدادات أثينا لعيد الفصح، مؤكدًا أن البلاد تعيش هذه الأيام حالة من النشاط المكثف مع اقتراب الاحتفال بعيد الفصح الأرثوذكسي.

وأوضح عبر “القاهرة الإخبارية”، أن العاصمة أثينا ومدنها الساحلية تشهد ازدحامًا غير مسبوق، لا سيما في الموانئ والطرق السريعة، وسط استعدادات مكثفة من السلطات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السفر الداخلية.

وأكد أن اليونان كونها دولة ذات أغلبية أرثوذكسية، تستعد غدًا، الأحد، للاحتفال بإحدى أهم المناسبات الدينية في البلاد، وسط أجواء مميزة تسود مختلف المناطق.

وأوضح أن آلاف المواطنين بدأوا بالفعل التوجه نحو الجزر والأرياف لقضاء عطلة العيد، ما تسبب في ضغط كبير على وسائل النقل البحرية والجوية.

وأشار إلى أن ميناء بيرييوس، الواقع غرب أثينا ويعد أكبر موانئ البلاد، يشهد حركة كثيفة، إذ غادرت أمس 20 سفينة نقلت أكثر من 22 ألف راكب، في حين استقبلت موانئ أخرى مثل رافينا ولافريو نحو 10 آلاف مسافر إضافي ضمن رحلات مكثفة.

وقال مراسل “القاهرة الإخبارية”، إنه رغم الأجواء الاحتفالية، إلا أن الأجواء تتقاطع مع أزمة اقتصادية حادة يعاني منها المواطنون، في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، ما انعكس سلبًا على القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن سعر لحم العيد بلغ 16 يورو للكيلوجرام، الأمر الذي دفع كثيرًا من الأسر إلى تقليص نفقاتهم أو الاكتفاء بمظاهر رمزية للاحتفال.


 

أثنيا عيد الفصح القاهرة الإخبارية

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