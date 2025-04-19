41 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كشفت مصادر فلسطينية، عن استشهاد 41 فلسطينيا خلال غارات لقوات الاتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

شهداء غزة

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,157 شهيدا، و116,724 مصابا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينينة، بأن من بين الحصيلة 1,783 شهيدا، و4,683 مصابا منذ 18 مارس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت، إن 92 شهيدا، و219 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت أن عدد من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.