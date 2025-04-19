شريف مدكور يطالب بسحب الجنسية من هؤلاء.. ما السبب؟

هاجم الإعلامي شريف مدكور كل من يهاجم الحضارة المصرية، مطالبا بسحب الجنسية منه بسبب إهانته للحضارة المصرية.

وقال شريف مدكور: “من وجهة نظري أي حد معاه الجنسية المصرية ويقول على أجدادنا المصريين القدماء إنهم حضارة عفنة أقل حاجة أن تسحب منه الجنسية المصرية ويتم إبعاده خارج أرض مصر العظيمة”.

شريف مدكور يهاجم سيدة روجت لوفاته

من ناحية أخرى، شن الإعلامي شريف مدكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، هجوما على سيدة روجت لشائعة وفاته.

وقال شريف مدكور، في فيديو نشره عبر موقع “فيسبوك”: “فيه سيدة عاملة فيديو بتقول فيه إني توفاني الله بعد وعكة صحية، أنا عرفت ده لما كلمت أمي ولقيتها مذعورة ومخضوضة عليا، تخيلوا أم شايفة خبر وفاة ابنها، أنا عايز أعرف إنتي ملتكِ إيه؟ للأسف أنا شخصية مؤدبة مش هعرف أشتمك ولا أهينك”.

وأضاف: “هتتسجني وبنتك هتتشرد وهتبوسي إيدي ورجلي وتتذللي علشان أتنازل، إنتي عندك بنت هتربيها إزاي؟ اللي عملتيه ده ممكن يرميكي في السجن”.

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وكان شريف مدكور قد أثار جدلًا واسعًا بعد نشره منشورًا عبر «فيسبوك» ينكر فيه وجود عذاب القبر، مستشهدًا بالآية الكريمة: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»، معتبرًا أن الآية لا تشير إلى أي نوع من العذاب أو النعيم في القبر، بل تؤكد أن الحساب يكون يوم القيامة.

وأثارت تصريحاته ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض اجتهادًا شخصيًا، بينما رأى آخرون أنها تفتقر إلى الأساس العلمي والديني.

وزادت الانتقادات ضده بعد تعليقه على رفض أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، مصافحة السفيرة الألمانية، حيث تساءل: «إيه المشكلة أن ست تسلم على راجل باليد، بالذات لو في الشغل؟».