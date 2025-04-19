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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المحترمين مايعملوش كدة.. تعليق ناري من طه دسوقي على تصوير الجنازات

طه دسوقي
طه دسوقي
سعيد فراج

نشر الفنان طه دسوقي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن ما يحدث فى تصوير الجنازات. 

وكتب طه دسوقي عبر حسابه بـ موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: معروف إن الفنان أو العامل في مجال الـ show business، بيبقى شغله إنه بيقدم محتوى، وهو الوحيد اللي يقدر يتكلم عنه ويتسأل فيه ويتقبل النقد اللي عليه.. فمفهوم وجود التغطية الإعلامية أو التواجد الإعلامي في كل مراحل المحتوى ده، سواء أثناء تصويره أو أثناء عرضه أو أي حاجة تخصه زي المهرجانات وحفلات التكريم والعروض الخاصة.

وتابع طه دسوقي : من إمتى بقى أصبح الفنان "كبني آدم" هو نفسه محتوى؟ يعني ليه فيه تغطية إعلامية ماشية مع الفنان ده في مناسباته الشخصية سواء بقى فرح أو عزا، والأدهش حتى الدفنة؟

و أوضح طه : وليه يبقى فيه محتوى عنوانه "شاهد فلان بيجوّز بنته"، "فلان والدته توفّت"، "شاهد معازيم فرح فلان"، "شاهد انهيار الفنانة"... ليه والله؟.

طه دسوقي غاضب من تصوير الجنازات 

وأضاف طه دسوقي: ليه شاهد الفنان وزوجته أثناء حضورهم فرح صديقه؟، إيه المحتوى في بني آدم ماشي في الشارع مع مراته أو بيحضروا مناسبة ملهاش أي علاقة بفن؟.. إيه الصحافة في تصوير واحد قاعد بيبكي على حد فقده؟ مش قاعد بيصوّر مشهد مثلًا.

واستطرد طه دسوقي: إيه السبق الصحفي في تصوير جثمان؟ وليه أصلًا تصوير جوه المقابر؟.. طبعًا مش كل حد رافع تليفونه بقى صحفي، لأن الصحفيين المحترمين مبيعملوش كده.. ده ياخدنا لسؤال تاني... معلش.

واستكمل طه دسوقي حديثه: لو نزلت رفعت التليفون وصورت واحد قاعد مع مراته على ترابيزة في مطعم، هيقوم يكسر عضمك، لأنك بالنسباله متحرش أو متطفل.. لكن لو اللي بيتصوّر ده فنان، فاللي بيصوره - وارد يكون صحفي - “يا عم وانت راجل محبوب، سلّم على جمهورك واعملنا باي وانت بتاكل، وقول لمراتك تعملنا باي كمان، ولا إنت مغرور ولا إيه؟ يا عم من تواضع لله رفعه”.

واختتم طه دسوقي حديثه: سؤالي لأصحابي الصحفيين وأساتذتي في مجال الصحافة والإعلام: لما أبقى ماشي في الشارع أو بحضر مناسبة ملهاش علاقة بالشغل، وألاقي حد بيصورني ڤيديو، أتعامل معاه إنه صحفي ولا متحرش؟

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