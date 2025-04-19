إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو ترفض صفقة شاملة لتحرير المحتجزين

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أنه لا يمكن إتمام صفقة واحدة تستعيد جميع المحتجزين، في إشارة إلى تعقيدات المفاوضات مع حركة حماس.

وأضاف متحدث نتنياهو أن حماس تشترط لاتفاقية التبادل إنهاء الحرب على غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل يتمثل في "تدمير حماس بالكامل" لمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية ستستأنف بقوة بعد استعادة المحتجزين "أحياءً أو أمواتًا".