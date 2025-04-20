الشيباني يدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي كوري لي ميلز، السبت، إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

وأشار “الشيباني” خلال اللقاء الذي عقد في دمشق إلى "الأثر السلبي للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين السوريين وقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة"، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأكد الشيباني ضرورة رفع هذه الإجراءات غير القانونية كخطوة أساسية نحو بناء الثقة والانخراط في مسارات تعاون بناء.

وأوضح بيان للخارجية السورية أن اللقاء تناول تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي في سوريا، بالإضافة إلى آفاق بناء شراكة استراتيجية بين دمشق وواشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما تمت مناقشة التهديدات المشتركة التي تواجه البلدين والمنطقة، بما في ذلك الميليشيات العابرة للحدود، وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة، بحسب البيان.

وشدّد الشيباني على "أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف ودعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث يُعد استقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن المنطقة والعالم".

وأعرب عن "انفتاح سوريا على الحوار المسؤول والجاد مع كافة الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة، على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، مجددًا "موقف سوريا الثابت في دعم أي جهود تصب في مصلحة الشعب السوري وتعزز سيادته ووحدة أراضيه".