«التعادل الرخم» لا يكفي.. شوبير يُحذّر لاعبي الأهلي قبل مواجهة العودة

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة تحذيرية إلى فريق النادي الأهلي، قبل مواجهة العودة ضد فريق صن داونز، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب “شوبير” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “رجاء الأهلي لسه موصلش للنهائي ومباراة القاهرة أصعب بكتير التعادل صفر / صفر نتيجة رخمة صحيح فرصتنا كويسة لكننا لسه موصلناش نهائي”.

وأضاف: “تانى وتالت ورابع مفيش مبروك ولا اطمئنان إلا بعد صفارة النهاية الجمعة الجاية وياريت نبعد عن ضربات الترجيح خالص”.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس، بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.