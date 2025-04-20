أفشة يوجّه رسالة عبر إنستجرام.. وناقد رياضي يعلق: مظلوم وبيعجبني صبره

شارك محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر صورة عليها آية من القرآن الكريم: "ولسوف يعطيك ربك فترضى".

و علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي استوري قفشة وقال: "بيعجبني صبر أفشه وأخلاقه وعدم اعتراضه، بصراحة لاعب مظلوم إعلاميًا ومن المدرب ومايستاهلش التجاهل ده لأنه عمره ما قصّر".

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة اليوم، بتشكيل ضم كل من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.