توفيق السيد: حكم مباراة الأهلي وصن داونز اتخذ قرارات صحيحة.. وهدف بيراميدز أُلغي وفق القانون

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي أمام صن داونز، بداعي وجود لمسة يد، كان قرارًا صحيحًا من جانب طاقم التحكيم، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف الأول للاعب السلوفيني جراديشار كان أيضًا قرارًا موفقًا، بسبب وجود أشرف داري في وضعية تسلّل منذ بداية اللعبة.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "بلس 90" المُذاع على قناة النهار الفضائية: "الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن أدار المباراة بشكل جيد للغاية، وقرار احتساب تسلّل على بن شرقي كان صحيحًا، والمساعد اتخذ قرارات جيدة".

وأضاف: "قرار إلغاء هدف بيراميدز الأول في شباك أورلاندو بايرتس كان صائبًا، لأن فيستون مايلي كان في حالة تسلل، وإعادة الكرة إلى الخلف لم تكن مقصودة".

وتابع: "أما إلغاء هدف صديق إيجولا، فكان وفقًا لنص القانون؛ حيث تُحتسب أي لمسة يد على المهاجم داخل منطقة الجزاء فورًا، ولا يجوز احتساب هدف باليد سواء كانت الذراعان داخل محيط الجسم أو خارجه، والحكم باسفيك أدار المباراة بشكل جيد".

واختتم قائلًا: "الحكم الرابع يحمل جميع البطاقات الملونة تحسبًا لاحتمالية مشاركته في إدارة المباراة في أي وقت، ولم يُشهر أي بطاقة للاعبي بيراميدز كما تردّد".