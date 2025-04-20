أخبار العالم | تقدّم «إيجابي» في محادثات نووي إيران.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب لوقف تسليح إسرائيل.. والشيباني يدعو لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

قال مسئول أمريكي رفيع، مساء أمس السبت، إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدمًا جيدًا جدًا" في محادثات الملف النووي الإيراني.

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي كوري لي ميلز، السبت، إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

تظاهر آلاف الأشخاص مرة أخرى في إسرائيل يوم السبت للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، موافقته على هدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.

نظّم آلاف المحتجين مسيرات واسعة في مختلف الولايات الأمريكية، السبت، اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.

نددت كوريا الشمالية بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "إجراءات لتصعيد الحروب".

أفادت صحيفة "الوطن" السورية باندلاع حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، وامتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بزيادة الضغط على حركة حماس، وذلك بعد أن رفضت الحركة الأسبوع الماضي اقتراحًا إسرائيليًا بهدنة مؤقتة وطالبت بدلا من ذلك باتفاق لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن.

اختُتمت في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، جولة المفاوضات النووية الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على إحراز تقدم ملموس، يقابله تفاؤل مشوب بالحذر من الجانبين.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 90 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث تكثف إسرائيل هجماتها على غزة لزيادة الضغط على "حماس" كي تفرج عن الرهائن.