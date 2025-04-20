أخبار العالم | تقدّم «إيجابي» في محادثات نووي إيران.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب لوقف تسليح إسرائيل.. والشيباني يدعو لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:
وسط تفاؤل حذر .. تقدّم «إيجابي» في محادثات نووي إيران
قال مسئول أمريكي رفيع، مساء أمس السبت، إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدمًا جيدًا جدًا" في محادثات الملف النووي الإيراني.
الشيباني يدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي كوري لي ميلز، السبت، إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة للإفراج عن رهائن غـ.ـزة
تظاهر آلاف الأشخاص مرة أخرى في إسرائيل يوم السبت للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
زيلينسكي يعلن موقفه من هدنة «عيد الفصح»
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، موافقته على هدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.
احتجاجات واسعة.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب: أوقفوا تسليح إسرائيل
نظّم آلاف المحتجين مسيرات واسعة في مختلف الولايات الأمريكية، السبت، اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.
إجراءات لتصعيد الحـ.ـروب.. كوريا الشمالية تنتقد قرار واشنطن بشأن الأسلحة
نددت كوريا الشمالية بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "إجراءات لتصعيد الحروب".
اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة السوري | شاهد
أفادت صحيفة "الوطن" السورية باندلاع حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، وامتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بزيادة الضغط على حركة حماس، وذلك بعد أن رفضت الحركة الأسبوع الماضي اقتراحًا إسرائيليًا بهدنة مؤقتة وطالبت بدلا من ذلك باتفاق لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن.
تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل
اختُتمت في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، جولة المفاوضات النووية الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على إحراز تقدم ملموس، يقابله تفاؤل مشوب بالحذر من الجانبين.
صحة غزة: استشهاد أكثر من 90 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال 48 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 90 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث تكثف إسرائيل هجماتها على غزة لزيادة الضغط على "حماس" كي تفرج عن الرهائن.