قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الدعاء باللغة العامية في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحوّل للأخضر
طريقة شحن كارت الكهرباء 2025 أونلاين في ثوانٍ
المدارس : لا إعادة لامتحانات شهر أبريل 2025 للمتغيبين
أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو
3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب
ردود أفعال مثيرة| مرموش يُبهر جماهير السيتي.. وإشادات واسعة بعد التألق أمام إيفرتون
الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين
أذكار الصباح كاملة .. ردّدها الآن وشاهد بركتها في يومك
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025
نائب رئيس الزمالك يوجّه رسالة للمسئولين .. ويؤكد: الأهلي أصبح حلم اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | تقدّم «إيجابي» في محادثات نووي إيران.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب لوقف تسليح إسرائيل.. والشيباني يدعو لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

وسط تفاؤل حذر .. تقدّم «إيجابي» في محادثات نووي إيران

قال مسئول أمريكي رفيع، مساء أمس السبت، إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدمًا جيدًا جدًا" في محادثات الملف النووي الإيراني.

الشيباني يدعو إلى رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي كوري لي ميلز، السبت، إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة للإفراج عن رهائن غـ.ـزة

تظاهر آلاف الأشخاص مرة أخرى في إسرائيل يوم السبت للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

زيلينسكي يعلن موقفه من هدنة «عيد الفصح»

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، موافقته على هدنة في عيد الفصح واقترح تمديدها إلى ما بعد منتصف ليل الأحد.

احتجاجات واسعة.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب: أوقفوا تسليح إسرائيل

نظّم آلاف المحتجين مسيرات واسعة في مختلف الولايات الأمريكية، السبت، اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.

إجراءات لتصعيد الحـ.ـروب.. كوريا الشمالية تنتقد قرار واشنطن بشأن الأسلحة

نددت كوريا الشمالية بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "إجراءات لتصعيد الحروب".

اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة السوري | شاهد

أفادت صحيفة "الوطن" السورية باندلاع حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، وامتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بزيادة الضغط على حركة حماس، وذلك بعد أن رفضت الحركة الأسبوع الماضي اقتراحًا إسرائيليًا بهدنة مؤقتة وطالبت بدلا من ذلك باتفاق لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن.

تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل

اختُتمت في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، جولة المفاوضات النووية الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على إحراز تقدم ملموس، يقابله تفاؤل مشوب بالحذر من الجانبين.

صحة غزة: استشهاد أكثر من 90 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 90 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث تكثف إسرائيل هجماتها على غزة لزيادة الضغط على "حماس" كي تفرج عن الرهائن.

ترامب أوكرانيا روسيا إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

جانب من الاجتماع

بلبن راجع تاني.. قرار عاجل من وزير الصحة وهيئة سلامة الغذاء

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

ترشيحاتنا

الإحرام بالعمرة

أحرمت بعمرة ولم أنتهِ من مناسكها ثم أحرمت بأخرى؟ الإفتاء تجيب

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية منصة مهمة لعرض الخبرات

زراعة النخيل

سقوط عصابة الصدقات وشيوخ الكومبارس.. محمد أبو بكر بح صوتنا ولا مجيب

بالصور

طريقة عمل جاتوه شاتوه في دقائق

جاتوه
جاتوه
جاتوه

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

فيديو

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في شم النسيم .. أين حديقة الحيوان؟

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

المزيد