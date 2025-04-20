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تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاؤل حذر في روما.. وإشادة أمريكية بنتائج جولة المفاوضات النووية الثانية مع إيران |تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

اختُتمت في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، جولة المفاوضات النووية الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على إحراز تقدم ملموس، يقابله تفاؤل مشوب بالحذر من الجانبين.

وتأتي هذه الجولة بعد أسبوع واحد من الجولة الأولى التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، والتي مهّدت الطريق لاستئناف الحوار المباشر وغير المباشر بين الوفدين.

ورغم انعقاد المحادثات في روما، واصلت سلطنة عُمان أداء دورها كوسيط بين الفريق الأمريكي، الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والفريق الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

وتأتي هذه المفاوضات وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بسبب الهجمات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة، في وقت استأنف فيه ترامب حملة "الضغط الأقصى" التي بدأها في ولايته الأولى ضد إيران.

وألمح ترامب، يوم الخميس، إلى أنه لا يتطلع إلى شنّ ضربات عسكرية وشيكة ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكن التهديد لا يزال قائمًا.

وردًا على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن ترامب منع إسرائيل من القيام بمثل هذا العمل العسكري، قال الرئيس الأمريكي: "لست في عجلة من أمري للقيام بذلك، لأنني أعتقد أن لدى إيران فرصة لأن تكون دولة عظيمة وأن تعيش بسعادة دون موت".

وتابع: "أود أن أرى ذلك، هذا خياري الأول. أما الخيار الثاني، فأعتقد أنه سيكون سيئًا للغاية بالنسبة لإيران".

وبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راضية عن نتائج الجولة، واصفة إياها بـ"المثمرة للغاية"، ومؤكدة اتفاق الطرفين على عقد جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن جلسة المفاوضات التي استمرت نحو أربع ساعات في روما شهدت "تقدمًا جيدًا جدًا" في القضايا المطروحة، سواء في المحادثات المباشرة أو غير المباشرة.

من جانبه، أكد عباس عراقجي أن اللقاءات كانت "إيجابية"، موضحًا أنها أسفرت عن تفاهمات أوضح حول عدد من المبادئ والأهداف الرئيسية، ما يُعد، بحسب وصفه، خطوة إلى الأمام في مسار التفاوض.

إيران روما أمريكا طهران واشنطن

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