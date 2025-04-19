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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في روما

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفاد التلفزيون الإيراني مساء اليوم بانتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي استضافتها العاصمة الإيطالية روما، مشيرًا إلى أن الأجواء التي سادت اللقاءات كانت "بناءة" و"إيجابية".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات عقب ختام المحادثات، أن جلسات اليوم استمرت لأربع ساعات وشهدت "نقاشات جدية وبنّاءة" حول عدد من الملفات العالقة بين الجانبين، دون الخوض في تفاصيل دقيقة حول فحوى التفاهمات.

وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على عقد مفاوضات فنية مقبلة عبر فرق متخصصة في سلطنة عُمان، بهدف وضع أطر عامة لاتفاق محتمل، مؤكدًا أن التركيز في المرحلة القادمة سيكون على "المسائل التقنية" التي يتولاها الخبراء.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الجولة الثالثة من هذه المحادثات ستُعقد الأسبوع المقبل، في حين أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اتفاق طهران وواشنطن على استئناف المحادثات الفنية على مستوى الخبراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن هذه المحادثات غير المباشرة تأتي في إطار جهود دبلوماسية لإحياء مسار التفاهم بين الجانبين، وسط توتر مستمر في العلاقات الثنائية وتحديات إقليمية ودولية معقدة.

التلفزيون الإيراني إيران المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إيران والولايات المتحدة روما عباس عراقجي

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