قبل إجازة شم النسيم.. حالة الطقس اليوم الأحد 20 أبريل 2025

يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى التعرف على حالة الطقس اليوم خاصة قبل الاجازات الرسمية للاحتفال بشم النسيم، وذلك لتحديد الأولويات والأماكن التي سيذهبون إليها للاستمتاع بالطقس والخروج إلى الحدائق والمتنزهات.

وقبل اجازة شم النسيم واحتفالات الربيع أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، وسنوضح خلال السطور التالية أهم ما جاء به.

استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

أشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وذلك من اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 إلى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

طقس معتدل على السواحل الشمالية

أوضح البيان أنه يسود اليوم طقس حار نهارًاعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الشبورة المائية ونشاط الرياح

سيكون هناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية وذلك خلال يومي الأحد 20 أبريل والإثنين 21 أبريل 2025، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، واعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 25 ابريل فسيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة البحرين

عن حالة البحرين، أشار البيان إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج به بين 0.75 متر إلى 1.25 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية. كما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج به بين 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد