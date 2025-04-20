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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: أفلام وثائقية جديدة للتعريف بتاريخ الري ودعم الوعي المائي

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع فريق الإعلام بالوزارة بحضور الإعلامية أميرة سيد لمناقشة مقترح إعداد عدد من الأفلام الوثائقية لتوثيق تاريخ الري في مصر. 


وأشار الدكتور سويلم لأهمية إعداد أفلام وثائقية تستعرض تاريخ الرى القديم والحديث، للتعريف بهذا التاريخ العريق الذى تمتلكه مصر فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تُعد من بين الأقدم في التاريخ، مما يتطلب حماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، موضحاً أن مثل هذه الأفلام الوثائقية تُسهم في زيادة الوعى المجتمعى بأهمية المياه والعلاقة القوية التي تربط المصريين بنهر النيل منذ آلاف السنين بما يشجع المصريين على الحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية من مختلف أشكال التلوث وترشيد استخدام المياه وحُسن إدارتها.


وأشار لوجود العديد من المنشآت المائية التاريخية في مصر مثل "سد الكفرة" المنشأ منذ عهد المصريين القدماء ولا تزال أجزاء منه قائمة حتى اليوم، كما تمتلك الوزارة بالفعل العديد من المنشآت المائية التاريخية مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢)، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦)، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١)، وامتلاك الوزارة أيضاً للعديد من المقتنيات والوثائق التاريخية الهامة مثل الكتب والخرائط والتقارير والصور والموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر"، و"ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩"، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها.


كما يجرى التنسيق حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو لإنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور).


وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها ، تمهيداً لإعداد هذه الأفلام الوثائقية التي تستعرض تاريخ الرى في مصر منذ القدم.


جدير بالذكر أنه قد سبق التعاون بين وزارة الموارد المائية والري و الأستاذة/ أميرة سيد فى إعداد فيلم وثائقي يحمل عنوان "سيدات النيل" عن الاستفادة من ورد النيل فى تصنيع منتجات يدوية بمعرفة السيدات بالمناطق الريفية، وتم تصوير الفيلم بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، وهو من إنتاج "مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة" ، وفاز الفيلم بجائزة التميز على مستوى العالم بمهرجان لاس فيغاس لفنون الإعلام والإتصال ، كما تم عرض الفيلم  بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويمثل هذا الفيلم باكورة للتعاون بين الوزارة وسيادتها لإنتاج أفلام متميزة أخرى مستقبلا.

الري الأفلام الوثائقية تاريخ الري سويلم

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