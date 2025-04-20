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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

آخر هذا الشهر.. قرار لوزارة السياحة السعودية يمنع دخول مكة بدون تصريح

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
محمد على

قال عادل حنفي، عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن وزارة السياحة السعودية شددت على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وأكد على ضرورة منع تسكين أي شخص لا يحمل تصريح حج أو إذن دخول للعمل أو السكن، وذلك ابتداءً من 29 أبريل الجاري وحتى نهاية موسم الحج، في إطار تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي ضمن الجهود التنسيقية مع الجهات الحكومية المختلفة استعدادًا لموسم الحج، مؤكدة أن أي مخالفة للتعليمات ستُعرض المنشآت المعنية للعقوبات النظامية.

وأشار حنفي إلى أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت منصة "تصريح" الإلكترونية، لإصدار التراخيص الخاصة بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتشمل التصاريح حجاج الداخل والخارج، والعاملين والمتطوعين، وكذلك المركبات المصرّح لها، حيث يمكن للجهات الأمنية التحقق منها إلكترونيًا عبر تطبيق "ميدان"، كما يمكن للمستخدمين عرض التصاريح من خلال تطبيق "توكلنا".

كما  أوضح حنفي أن الجوازات السعودية بدأت استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا عبر منصتي "أبشر" و"مقيم"، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتكامل مع منصة "تصريح". 

تتيح تلك الخدمات للعمالة المنزلية، والمستثمرين، وحاملي الإقامة المميزة، ومواطني الخليج، والتابعين، استصدار التصاريح اللازمة، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

 أكد حنفي على تحذيرات وزارة الحج والعمرة من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة والعروض غير الرسمية، داعيًا الراغبين في أداء مناسك الحج إلى التعامل فقط مع القنوات الرسمية، والحصول على تأشيرة حج موثّقة من الجهات المعنية.

كما أوضح أن الحجز متاح عبر منصة "نسك حج" للحجاج القادمين من أكثر من 120 دولة، بينما يُتاح لحجاج الداخل الحجز من خلال "المسار الإلكتروني" و"تطبيق نسك"، وهما القناتان الرسميتان والمعتمدتان من قبل الوزارة.

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