رئيس الدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة: البادية في مصر كبيرة ومتنوعة

قالت حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، إن فنون البادية في سيناء منتشرة، والبادية تمثل جزء من أهالي سيناء ولذا قررنا إقامة مهرجان سيناء الأول لفنون البادية.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن البادية في مصر كبيرة ومتنوعة، متابعة: المهرجان يضم العديد من البرامج للفئات المختلفة، سواء أطفال أو شباب أو مرأة.

واسترسلت أن البرنامج يستهدف الحفاظ على فنون وعادات البادية بشكل عام، سواء بالحفاظ على الحرف التراثية والأكل الشعبي والشعراء، مشددة على أن المهرجان يجمع كل البادية في مصر.

وتشهد فعاليات الملتقى عروضا فنية متميزة تقدمها فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، منها: “فرقة العريش، مطروح، الوادي الجديد، الغردقة”، بالإضافة إلى فرقتي بدو الفيوم والطور التلقائيتين، في مزيج فني يعكس تنوع وثراء ثقافات البادية المصرية.



ويتضمن البرنامج، عددا من الفعاليات المصاحبة، منها ندوات علمية تناقش التراث البدوي وقيمه الثقافية، وأمسيات شعرية بمشاركة أبرز شعراء البادية، وورش فنية وورش حكي تفاعلية للأطفال، ودوري للألعاب الشعبية، إلى جانب لقاءات مع شخصيات ملهمة ضمن مشروع "أهل مصر".