قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 دقيقة .. التعادل السلبي مستمر والزمالك يدفع بـ جهاد أمام ستيلينبوش
تعليقا على اقتحام بن جفير المسجد الأقصى.. الخارجية: انتهاك سافر للقانون الدولي
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
مفاجأة.. ريال مدريد يفكر في التعاقد مع محمد صلاح
الخفير أم مشرد؟.. الأمن يواصل رحلة البحث عن سارق فيلا الكابتن حسن حمدي
برلين تجلي 19 ألمانيًا وأقاربهم من غزة
الكونفدرالية.. الزمالك يتعادل سلبياً مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الشوط الأول
المعلمون يعودون للعمل بالمدارس غدا.. واستمرار إجازة عيد الفطر للطلاب للجمعة
بعد التحديثات الأخيرة.. رسوم التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق انستا باي
النيابة تأمر بندب لجنة بيطرية لفحص الأسود والنمور في واقعة سيرك طنطا.. صور
إسرائيل تدعو سكان غزة المحاصرين إلى إزالة حماس
الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ1.1 مليون مواطن خلال عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: خطة للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بوادي نقرة

تفقد وادى سحارة
تفقد وادى سحارة
شيماء مجدي

قام د هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعيه المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعه والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعيه IFAD، ثالث ايام عيد الفطر  بتفقد سير الاعمال  الخاصة بانشاء سحارة بقرية الحكمة وأعمال الصرف الزراعي وانشاء مدرسة بقرية البراعم بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان.


 تأتى هذه الأعمال  للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بمساحة 3500 فدان بالمنطقة وعدم تمكن الأهالى من زراعة هذه الأرض منذ إستلامها و بحضور محمد عبد السميع  رئيس الهيئة المصرية العامة  لمشروعات الصرف والمهندس عبدالرحيم سرور رئيس لإدارة المركزية لاقليم صرف مصر العليا والمهندس احمد السعدى مدير لإدارة العامة الصرف اسوان وبحضور استشاري المشروع، والدكتور فهمي صلاح عبدالحليم أستاذ الهيدروليكا والموارد المائية بكلية الهندسة جامعة بنها.


وخلال الجولة ناقش  المسئولين والإستشاريين كيفية ضمان الانتهاء من الاعمال والعمل سريعا على إعادة هذه الارض للزراعة مرة ثانية , للمساعدة فى تحسين مستوى المعيشة للمنتفعين المتضررين بهذه المنطقة.

يأتي ذلك فى اطار  خطة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لدعم  مناطق الاستصلاح الحديثه  وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد 
نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ثالث ايام عيد الفطر سحارة الحكمة والصرف الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العامل المصاب يخضع لعملية جراحية عقب واقعة السيرك

حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

العرافة العمياء

تنبؤات "العرافة العمياء" المرعبة لعام 2025 تتحقق.. ماذا حدث؟

قمة الفوضى والعبث إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

أسعار الدواجن

في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2025 |التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

واقعة السيرك بطنطا

الأسود جعانة بقالها 10 أيام.. كواليس ليلة الرعب في سيرك طنطا يرويها شهود عيان

ترشيحاتنا

ايناس النجار و الطوخي

رحلوا لنفس السبب.. إيناس النجار والطوخي |والسر في المرارة

أفلام عيد الفطر

خروجة العيد .. اعرف الأفلام المطروحة في السينما

الرنجة

احترس قبل الأكل.. دودة الرنجة تسبب السرطان

بالصور

دخل المسرح على توكتوك.. عصام صاصا يتألق في حفل عيد الفطر

عصام صاصا
عصام صاصا
عصام صاصا

فيديو

واقعة سيرك طنطا

هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور

زوج من نسرين طافش

بعد إخفائها له.. رجل أعمال مصري يتزوج من نسرين طافش.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

المزيد