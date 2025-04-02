الزراعة: خطة للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بوادي نقرة

قام د هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعيه المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعه والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعيه IFAD، ثالث ايام عيد الفطر بتفقد سير الاعمال الخاصة بانشاء سحارة بقرية الحكمة وأعمال الصرف الزراعي وانشاء مدرسة بقرية البراعم بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان.



تأتى هذه الأعمال للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بمساحة 3500 فدان بالمنطقة وعدم تمكن الأهالى من زراعة هذه الأرض منذ إستلامها و بحضور محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمهندس عبدالرحيم سرور رئيس لإدارة المركزية لاقليم صرف مصر العليا والمهندس احمد السعدى مدير لإدارة العامة الصرف اسوان وبحضور استشاري المشروع، والدكتور فهمي صلاح عبدالحليم أستاذ الهيدروليكا والموارد المائية بكلية الهندسة جامعة بنها.



وخلال الجولة ناقش المسئولين والإستشاريين كيفية ضمان الانتهاء من الاعمال والعمل سريعا على إعادة هذه الارض للزراعة مرة ثانية , للمساعدة فى تحسين مستوى المعيشة للمنتفعين المتضررين بهذه المنطقة.

يأتي ذلك فى اطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لدعم مناطق الاستصلاح الحديثه وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد

نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي