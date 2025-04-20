رئيس وزراء لبنان: الحكومة ماضية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها

قال نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إنّ الحكومة ماضية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكر رئيس وزراء لبنان، أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، موضحًا: "نركز على الأمن الاستباقي لإحباط أي مخططات تستهدف توريط البلاد في مزيد من الحروب، والدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم وهي الجهة المسؤولة عن امتلاك السلاح".



وفي سياق آخر: أكدت مصادر لبنانية علي عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه دولة الاحتلال ، مضيفا " وقد تبين أن صاروخين اعتراضيين انفجرا في أجواء بلدة مركبا على أهداف مجهولة.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات اللبنانية ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "حماس"، على خلفية تورطهم المحتمل في إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر أمني لبناني.