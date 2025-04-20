وفد شبابي من ذوى الهمم يزور معابد فيله بأسوان

استقبلت معابد فيله بأسوان وفد شبابى من ذوى الهمم ضمن فعاليات البرنامج السياحى بمحافظة أسوان، والذى يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف دعم دمج وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز وعيهم الثقافى والحضارى.

رافق الوفد خلال الزيارة، الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والذى أكد أن الجامعة تعمل على تنفيذ أهداف المبادرة من خلال برامج توعية لإعادة التأهيل والتدريب ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، مشيرًا إلى مدى أهمية هذه الزيارات فى تعزيز الانتماء الوطنى وربط الشباب بتراثهم العريق.

معابد فيله

وأعرب أعضاء الوفد، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدكتور لؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،على حفاوة الاستقبال والدعم اللوجستى المقدم، مشيدين بدور الجامعة فى تنظيم هذه الرحلة، وتوفير وسائل النقل والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح البرنامج.

كما وجّهوا الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه الزيارة، وعلى رأسهم إدارة متحف النيل، هيئة السد العالى، والقائمين على معبد فيلة، مؤكدين أن التجربة كانت ملهمة، ومحفزًا قويًا للمزيد من العطاء والانخراط فى المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.

تفقد الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية مستشفى أسوان التخصصي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين.

وتضمنت الجولة المرور على غرفة الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ، حيث اطمأن على مدى جاهزيتها، وآلية الربط والتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة، بما يضمن التكامل الفعّال فى منظومة الطوارئ.

كما تفقد سير العمل بقسم الطوارئ داخل المستشفى، واطلع على جاهزية الفرق الطبية من أطباء وتمريض لتقديم الخدمة على مدار الساعة.

وتأتى هذه الجولات الميدانية فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية لتلبية احتياجات المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يدعم رؤية الهيئة نحو توفير رعاية صحية مستدامة بمحافظة أسوان.