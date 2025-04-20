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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
آية التيجي

في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي وتزايد قدراتها التفاعلية، حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر الإفراط في استخدامها.

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

 وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن بعض المستخدمين قد ينجرفون نحو علاقات عاطفية أو شبه رومانسية مع هذه الأنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال دانييل شانك، الباحث في جامعة ميسوري الأميركية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على محاكاة البشر والدخول في حوارات طويلة، الأمر الذي يفتح "صندوق شر جديد"، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

أوضح شانك، في ورقة نُشرت بمجلة "اتجاهات العلوم المعرفية"، أن العلاقات الحميمية المصطنعة مع روبوتات الدردشة قد تؤثر سلبًا على الروابط الإنسانية الواقعية، في ظل ازدياد اعتماد البعض على هذه البرامج كرفقاء موثوقين.

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

هلوسات ومعلومات مضللة تقدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشارت الدراسة إلى أن التفاعل المطوّل مع هذه التطبيقات قد يدفع المستخدم للاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يفهمه ويهتم به، في حين أن هذه المنصات قد تقدم إجابات خاطئة أو مضللة بسبب ما يُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، وهي ظاهرة تُنتج فيها الأنظمة ردودًا تبدو منطقية لكنها في الواقع غير دقيقة.

وأضاف الباحثون، إلى أن بعض النصائح أو الاستجابات قد تشجع على سلوكيات غير أخلاقية أو حتى غير قانونية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا في حال الاعتماد الزائد على هذه التطبيقات.

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

تعزيز الشعور بالألفة عند ٱستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

 

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان شركة "أوبن أيه.آي" عن تحديث ميزة "الذاكرة" في تطبيق "شات جي بي تي"، حيث أصبح بإمكانه تذكر تفاعلات المستخدم السابقة، ما قد يزيد من شعور الألفة والارتباط العاطفي بين الإنسان والروبوت.

الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الروابط الإنسانية الواقعية

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الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

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