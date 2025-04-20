الآن رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وذلك بعد فترة من التذبذب الطفيف الذي شهدته الأسواق في الأيام السابقة، ليعكس بذلك حالة من الثبات النسبي بسوق الصرف المصري في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي إطار خدماته اليومية، ينشر موقع صدى البلد تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في مختلف البنوك المصرية، التي تُظهر أن الدولار حافظ على مستوياته، ولم يشهد أي ارتفاعات جديدة حتى الآن.

البنك المركزي يراقب

يأتي هذا الاستقرار في وقت تستمر فيه البنوك المصرية باتباع سياسات سعرية حذرة في التعامل مع العملات الأجنبية، بالتوازي مع رقابة البنك المركزي على الأسواق، للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوازن العرض والطلب داخل السوق.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند:

51.10 جنيه للشراء

51.20 جنيه للبيع

ويليه البنك الأهلي الكويتي بسعر:

51.10 جنيه للشراء

51.12 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك الكبرى

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في البنوك الكبرى:

بنك الإسكندرية: 51.08 جنيه للشراء – 51.18 جنيه للبيع

بنك HSBC: 51.08 جنيه للشراء – 51.18 جنيه للبيع

البنك الأهلي المتحد: 51.08 جنيه للشراء – 51.18 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجل الدولار في عدد من البنوك الأخرى ما يلي:

بنك نكست: 51.07 جنيه للشراء – 51.17 جنيه للبيع

بنك التنمية الصناعية: 51.07 جنيه للشراء – 51.17 جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية: 51.07 جنيه للشراء – 51.17 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

أما في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى فقد بلغ السعر:

البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

بنك تنمية الصادرات: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

بنك البركة: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

بنك المصرف العربي الدولي: 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 51.06 جنيه للشراء – 51.16 جنيه للبيع